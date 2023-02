Nintendo Direct di febbraio 2023: da Zelda al ritorno di Level-5, siete soddisfatti degli annunci?

Il Nintendo Direct di febbraio ormai è diventato un appuntamento tradizionale per la grande N e anche ieri abbiamo visto uno showcase davvero corposo e dai ritmi elevati. Per l'occasione non poteva mancare il gioco più importante di Nintendo Switch per il 2023 (e il suo canto del cigno?) ovvero The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ma anche ben tre giochi da Level-5, che dopo alcuni anni di assenza si è ripresenta ieri in grande spolvero.

Partiamo dal gioco che ha concluso in bellezza il Direct, ovvero The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il sequel di Breath of the Wild si è mostrato ieri nuovamente con un trailer completamente doppiato in italiano che ha gettato ulteriore benzina sulle fiamme dell'hype, mostrando nuove meccaniche di gameplay e tanta azione, senza tuttavia cadere nell'errore di mettere troppa al carne al fuoco prima del lancio. Il gioco come sappiamo uscirà su Nitnendo Switch il 12 maggio 2023, anche in versione Collector's Edition.

Se la presenza del nuovo The Legend of Zelda era scontata, mai ci saremmo aspettati un ritorno in grande stile come quello di Level-5, che ieri ha presentato ben tre giochi. Quello che probabilmente che ha sorpreso di più è senza dubbio Professor Layton and The New World of Steam, un nuovo capitolo della serie di avventure con rompicapi ambientato in una location inedita. Meno di impatto, ma sicuramente da non trascurare Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, che vede il ritorno della saga GDR con elementi sim-life. C'è spazio anche per un'IP nuova di zecca: DECAPOLICE, un interessante mix tra GDR e investigazione in cui vestiremo i panni di un detective alle prime armi che deve dare la caccia ai criminali in una città open world futuristica, divisa tra realtà e simulazione virtuale.

Rimanendo in tema di sorprese, durante il Direct di febbraio è stato annunciato e lanciato contemporaneamente Metroid Prime Remastered, la versione rimasterizzata dell'avventura di Samus Aran uscita originariamente su GameCube, in attesa di scoprire che fine ha fatto Metroid Prime 4. C'è stato spazio anche per Pikmin 4, di cui abbiamo visto il primo video con sequenze di gameplay e scoperto la data di uscita: il 21 luglio 2023. Per la gioia dei nostalgici poi segnaliamo l'arrivo dei giochi del GameBoy e del GameBoy Advance nel catalogo di vecchie glorie di Nintendo Switch Online. I primi saranno disponibili per tutti gli abbonati, mentre quelli del GBA sono un'esclusiva del tier "Pacchetto Aggiuntivo".

Tutto qui? Macché, durante lo showcase di ieri si sono alternati oltre 30 giochi in circa quaranta minuti e se vi siete persi la diretta, vi suggeriamo di leggere il nostro riassuntone con tutti i titoli, i trailer e gli annunci del Nintendo Direct di febbraio 2023. Parliamo dunque di un evento sicuramente molto abbondante, anche se forse è mancato l'annuncio a sorpresa di un gioco di grosso. D'altro canto è anche vero che il focus della presentazione era principalmente sui giochi in arrivo nella prima metà del 2023. Insomma, c'è ancora tutto il tempo per svelare un'altra mandata di titoli che andranno a coprire il resto dell'anno e del ciclo vitale di Nintendo Switch.

Lasciamo la parola a voi. Siete rimasti soddisfatti dalle novità del Nintendo Direct di febbraio 2023? E quali sono i giochi che vi hanno sorpreso / incuriosito di più? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

