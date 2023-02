Nintendo Switch Online: giochi Game Boy e Game Boy Advance in arrivo per gli abbonati

Nintendo ha annunciato una novità interessante riguardante il servizio Nintendo Switch Online, che vedrà presto arrivare anche i giochi dei cataloghi Game Boy e Game Boy Advance per gli abbonati, in data ancora da precisare.

I giochi Game Boy potranno essere scaricati e giocati liberamente da tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online, con una prima mandata già annunciata e altri titoli che verranno aggiunti in seguito.

È possibile utilizzare le versioni Game Boy originale oppure Game Boy Pocket e Game Boy Color, con le rispettive differenze e caratteristiche emulate a dovere.

Per quanto riguarda Game Boy Advance, per accedere ai suoi giochi è necessario l'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Anche in questo caso è prevista una prima mandata di giochi e poi altre in arrivo successivamente. Su alcuni titoli è previsto inoltre il multiplayer in locale e online.

I giochi Game Boy della prima mandata sono i seguenti:

Tetris

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link's Awakening DX

Gargoyle's Quest

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: The New Nightmare

Metroid 2: Return of Samus

Wario Land 3

Kirby's Dream Land

I giochi Game Boy Advance disponibili al lancio sono invece i seguenti: