Etrian Odyssey Origins Collection annunciato per Nintendo Switch

Tra i tanti annunci del Nintendo Direct 2023 c'è stato anche quello di Etrian Odyssey Origins Collection, una raccolta che include i primi tre capitoli della serie dungeon crawler di Atlus. Sarà disponibile per Nintendo Switch e Steam a partire dal 1° giugno 2023.

Etrian Odyssey Origins Collection includerà le versioni HD della trilogia originale, con grafica tirata a lucido e altri miglioramenti. Sarà possibile acquistarlo come pacchetto unico o deciderete di comprare i singoli giochi separatamente.

Le modifiche includono una colonna sonora rimasterizzata, assieme a degli upgrade grafici e vari miglioramenti quality of life, tra cui la selezione della difficoltà e gli slot di salvataggio, un compendio dei mostri, il registro delle missioni e altro ancora.

La versione per Nintendo Switch avrà anche funzionalità touch screen che consentono ai giocatori di tracciare i propri progressi nel labirinto contrassegnando determinati percorsi, disegnando muri e aggiungendo icone per indicare eventi e oggetti speciali. Su PC troviamo invece il supporto completo del mouse per assistere il giocatore nei menu, sulla mappa e durante l'esplorazione dei dungeon.