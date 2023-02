Master Detective Archives: RAIN CODE, annunciata la data di uscita su Nintendo Switch

Durante il corso del Nintendo Direct di febbraio 2023 ha trovato spazio anche Master Detective Archieves: RAIN CODE, la nuova avventura investigativa realizzata da Spike Chunsoft, autori di Danganronpa. Per l'occasione è stato presentato un nuovo trailer ed è stata svelata la data di uscita: il 30 giugno 2023.

Il gioco è ambientato in una città controllata da una spietata multinazionale, in cui vari Master Detective di tutto il mondo, ciascuno dotato di un'abilità unica, devono affrontare una fitta ragnatela di misteri irrisolti. Noi vestiremo i panni di Yuma, un apprendista detective afflitto da amnesia e accompagnati da Shinigami, uno spirito che da il tormento al nostro eroe, ci avventureremo nel Labirinto dei Misteri per fare luce su un intricato mistero.

"Kanai Ward, la città della pioggia, è afflitta da innumerevoli misteri irrisolti. Esplora la città in un ambiente totalmente 3D e trova le Chiavi Soluzione che ti aiuteranno a risolvere i casi", recita la sinossi.

"Yuma e Shinigami collaborano con i Master Detective dell'Organizzazione Mondiale dei Detective, un gruppo specializzato nel risolvere casi. Ogni Master Detective possiede un'abilità soprannaturale nota come Forte Forense. Grazie a queste abilità, sono in grado di acquisire informazioni e indizi che una persona comune non riuscirebbe a trovare. Assumi sembianze e voce di un'altra persona con il Camuffamento. Rileva battiti cardiaci e sussurri con il Talento Uditivo. Osserva le scene del crimine passate con la Retroconoscenza. Queste abilità possono essere condivise con Yuma quando si verificano le giuste condizioni. Usale per avvicinarti alla soluzione del caso."