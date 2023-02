The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, annunciata la Collector's Edition

Nintendo ha svelato la Collector's Edition di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, un'edizione pensata per i fan più sfegatati di Link. Chiaramente sarà in tiratura limitata, quindi se siete interessati non lasciatela sfuggire non appena inizieranno i preorder. All'interno della notizia trovate un trailer che mostra nel dettaglio i suoi contenuti.

La Collector's Edition di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom include una copia del gioco base con la sua custodia standard in plastica, assieme a uno steelbook esclusivo, un artbook, un set di quattro spillette racchiuse all'interno di un apposito astuccio, un poster di metallo Icon Art.

Al momento, Nintendo non ha annunciato il prezzo di questa edizione per collezionisti, né quando apriranno ufficialmente i preorder. Ovviamente vi aggiorneremo non appena ci saranno maggiori dettagli in merito.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch dal 12 maggio 2023. La nuova avventura di Link ha chiuso in bellezza il Nintendo Direct di febbraio 2023 con un nuovo spettacolare gameplay trailer. Per tutti gli altri annunci dello showcase vi invitiamo a leggere il recap con tutti i trailer e i giochi presentati.