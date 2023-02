Professor Layton and The New World of Steam: annunciato in video per Nintendo Switch

Tra le sorprese assolute di questo Nintendo Direct c'è stato anche Professor Layton and The New World of Steam, che segna il ritorno della celebre serie di avventure a enigmi con protagonista l'eccentrico professore, annunciato con un teaser trailer che non ha mostrato molto del gioco.

Nel prossimo capitolo dell'amatissima serie, il professor Layton si cimenterà con nuovi enigmi in un'ambientazione totalmente inedita. Risolvi epici rompicapi per farti strada attraverso la storia di questa avventura. Maggiori dettagli verranno comunicati in futuro.

Questa la descrizione ufficiale del gioco da parte di Nintendo, mentre il trailer di presentazione serve soprattutto a introdurre la nuova ambientazione.

Da quanto possiamo vedere, e anche in base al titolo, sembra che il nuovo mondo che verrà esplorato dal Professor Layton sia ispirato alla rivoluzione industriale, con meccanismi e vapore a fare da protagonisti in una sorta di reinterpretazione in stile steampunk.

Ovviamente, possiamo aspettarci un'altra bella dose di puzzle da risolvere in compagnia del Professore e probabilmente di qualche altro comprimario del variopinto cast di personaggi che hanno reso celebre la serie. Professor Layton and The New World of Steam non ha ancora una data d'uscita, dunque rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni.