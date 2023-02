The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è il primo gioco first party a usare una cartuccia da 32 GB

Come vi abbiamo già riportato, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sarà un gioco massiccio in termini di spazio occupato. La nuova avventura di Link peserà infatti 18,2 GB, ovvero sarà il videogame più pesante tra le esclusive first party di Nintendo Switch. Questo però causerà anche un altro "problema": il titolo non può essere contenuto in una classica cartuccia da 16 GB e dovrà usare una cartuccia da 32 GB; si tratta della prima volta in assoluto per un prodotto first party della casa di Kyoto.

Ricordiamo infatti che di norma i giochi Switch utilizzano cartucce da 16 GB, più che sufficienti anche per i titoli più massicci. Breath of the Wild, ad esempio, pesava circa 14,4 GB, mentre Xenoblade Chronicles 3 arrivava a circa 14,38 GB. Con i suoi 18,2 GB, però, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ha bisogno della cartuccia di taglio superiore.

Precisiamo comunque che, anche se si tratta di un primato per un gioco first party, non lo è per Nintendo Switch in generale. Esistono videogame di terze parti che hanno bisogno di cartucce da 32 GB come ad esempio, The Witcher 3 Wild Hunt e Attack on Titan 2: Final Battle. A questi si aggiungono anche alcuni titoli esclusivi del mercato giapponese non noti in occidente. Nel complesso, però, parliamo di rare eccezioni.

Come già detto nella nostra precedente news, le dimensioni di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom non indicano obbligatoriamente che il gioco sarà nettamente più grande di Breath of the Wild. Inoltre, la qualità di un videogame non è direttamente proporzionale alle sue dimensioni.

In ogni caso, le prime impressioni su Tears of the Kingdom sono più che positive: ecco un nostro articolo di approfondimento nel quale analizziamo il trailer del Nintendo Direct di febbraio.