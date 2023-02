Atari ha lanciato un cofanetto celebrativo per i suoi 50 anni da 1000 dollari, andato tutto esaurito

Atari XP 50th Anniversary: Limited Edition Set of 10 è un cofanetto celebrativo lanciato dalla compagnia per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno. Il prezzo non è proprio accessibilissimo, visto che si parla di 1.000 dollari (più precisamente di 999,99 dollari), ma evidentemente in giro ci sono molti appassionati perché è già andato tutto esaurito, pur essendo solo in prenotazione.

Formato da dieci cartucce per Atari 2600, Atari aveva annunciato una tiratura di soli 100 pezzi per la Atari XP 50th Anniversary: Limited Edition Set of 10, che sono andati via subito. Evidentemente si tratta di un prodotto pensato per i collezionisti e non per i consumatori normali, anche perché i dieci giochi inclusi sono tutti decisamente noti:

I giochi nella raccolta

Adventure

Haunted House

Missile Command

Yars' Revenge

Warlords

Centipede

Super Breakout

Asteroids

Crystal Castles

Gravitar

Ogni gioco arriva in una lussuosa confezione di alta qualità che comprende anche il manuale originale, un poster e altri oggetti extra come spille e toppe. Inoltre, insieme alla raccolta viene dato un certificato di autenticità e vengono forniti i codici per riscattare i giochi sulla nuova Atari VCS, in modo da non dover rovinare le confezioni nel caso ci si voglia giocare. Insomma, è soprattutto un oggetto da esposizione.

Chi volesse festeggiare i cinquant'anni di Atari spendendo meno dovrebbe invece putare sulla Atari 50: The Anniversary Celebration che per il prezzo consigliato di 33,99€ offre una buona panoramica sulla storia della compagnia.