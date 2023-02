Castle Crumble, la recensione del distruttore di castelli

Non c'è dietro una grande storia: ci troviamo a interpretare una sorta di cavaliere, o forse un artigliere o comunque un condottiero di qualche tipo, intento a buttare già i castelli nemici utilizzando vari sistemi: da palle di cannone a esplosivi fino anche a magie specializzate nella distruzione, cercando di trovare lo strumento, l'effetto e il punto più efficace su cui applicare i colpi in modo da raggiungere lo scopo, ovvero l'agognato crollo del beffardo forte che ci si staglia dinanzi.

La distruzione indiscriminata, ma ancora di più quella controllata e studiata, hanno sempre fatto parte del gioco, inteso proprio come passatempo infantile esteso anche a età più avanzate. Anche nell'ambito delle costruzioni, la fase successiva non è mai stata priva di fascino. Basti pensare alla creazione di castelli di sabbia o di strutture più o meno complesse con Lego e giocattoli simili: quando ci si trova a tirare tutto giù, lo facciamo spesso con malcelata soddisfazione. Ebbene, su questo principio dobbiamo impostare la recensione di Castle Crumble , un gioco che eleva l'arte della distruzione di castelli ad abilità specifica, attraverso numerosi livelli e poche ma rigorose regole legate a una convincente simulazione della fisica. Il team Orbital Knight aveva sperimentato già qualcosa del genere con il precedente Spire Blast, di cui questo sembra proprio una sorta di seguito, anche se con titolo differente.

Distruttori di castelli

Castle Crumble: i livelli più avanzati presentano strutture sempre più complesse

Castle Crumble si sviluppa su una successione di livelli progressivi il cui livello di difficoltà incrementa con una notevole lentezza, tanto da richiedere una quantità di tempo consistente prima di incontrare un minimo tasso di sfida, cosa che potrebbe annoiare presto una buona quantità di persone. Il gameplay, d'altra parte, si fonda più sulla piacevolezza dell'azione di gioco che non sul livello di sfida, dunque un approccio del genere potrebbe essere in linea con la filosofia generale che pervade il tutto. Ogni livello si sviluppa su schermate singole, con il castello da distruggere posto al centro: molti sono strutturati in più fasi, richiedendo il crollo di tutte le fortificazioni poste in successione all'interno della quantità di colpi massima messa a disposizione. Su queste limitazioni, inizialmente molto generose, si struttura tutta la parte "strategica", per così dire.

All'inizio di ogni livello vengono illustrate la quantità di fasi che lo compongono, le tipologie di armi a disposizione e la quantità di munizioni, ovvero gli elementi con i quali è necessario portare a termine la missione. Sta a noi selezionare quale armi usare e dove puntarle per ottenere il massimo danno possibile, perché il crollo del castello deve avvenire nella minore quantità di mosse.

In Castle Crumble si passa dai classici castelli medievali occidentali a costruzioni azteche

Per ottenere tale risultato, è necessario studiare le debolezze strutturali delle costruzioni e puntare precisamente su queste per cercare di danneggiarle al massimo: ad esempio, se una costruzione ha innesti in legno in mezzo alle mura in pietra, può essere una buona idea puntare sulla minore resistenza di queste per innescare un crollo a catena, oppure applicare esplosivi nei punti di incastro e farli saltare con precisi colpi di cannone.

C'è una buona simulazione della fisica alla base del tutto, cosa che risulta fondamentale per la meccanica stessa del gioco. La semplicità generale, in termini grafici, aiuta a rendere più dinamica e capillare la distruzione delle strutture, ma l'effetto è comunque notevole, considerando peraltro quanto poco venga sfruttata un'interazione ambientale di questo tipo anche nei giochi moderni.