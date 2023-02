Nintendo Switch e San Valentino: ecco i giochi per passare la Festa dell'Amore in cooperativa

San Valentino è alle porte e i videogiocatori che vivono la propria quotidianità in cooperativa potranno farlo anche tramite i videogiochi. Nintendo ha infatti rilasciato un comunicato ufficiale e un trailer rivolto alle coppie che vogliono festeggiare la festa degli innamorati con il pad in mano, ricordando come tramite Nintendo Switch è possibile giocare a molti videogiochi cooperativi come Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, il venturo Kirby's Return to Dream Land Deluxe, Mario Kart 8 Deluxe e non solo.

Nintendo Switch e San Valentino

Il comunicato ufficiale di Nintendo recita: "San Valentino significa tradizionalmente fiori e cioccolatini, ma nell'era digitale questa festività sta diventando sempre più un sinonimo di svago. Con Nintendo Switch, la console ideale per videogiocare in coppia, il divertimento è assicurato e alla portata di tutti, anche a distanza."

"Sia che si scelga Nintendo Switch o Nintendo Switch modello OLED, celebrare l'amore non è mai stato così semplice con le tre innovative modalità di utilizzo che permettono di avviare una partita sulla propria TV di casa od ovunque all'aperto e in viaggio, per sessioni di gioco senza interruzioni in compagnia del proprio giocatore due."

Appuntamento a cielo aperto con Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto

Quale modo migliore per festeggiare San Valentino con la propria metà se non con un romantico pic-nic immersi negli spettacolari paesaggi di Paldea? Le nuove avventure open world di Pokémon, Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, superano ogni confine non solo nel gioco, consentendo di esplorare liberamente un ricco e vasto mondo pieno di sorprese e avventure, ma anche nelle relazioni, accorciando le distanze e offrendo un angolo di paradiso dove trascorrere un appuntamento magico in compagnia di centinaia di mostriciattoli tascabili.

Un viaggio a Dream Land per due

Il 24 febbraio tornerà su Nintendo Switch uno dei capitoli più amati di sempre della celebre saga del piccolo eroe aspiratutto rosa: Kirby's Return to Dream Land Deluxe, la rimasterizzazione dello stesso Kirby's Adventure uscito su Nintendo Wii nel 2011. Nell'attesa che il gioco completo sia reso disponibile, sarà possibile provare un'anteprima e collaborare con partner, amici e parenti fino a 4 giocatori per assaporare il gusto di una nuova e coloratissima avventura ricca di novità e ghiottonerie.

Pazzi d'amore con Mario Kart 8 Deluxe

Con 52 milioni di copie vendute, Mario Kart 8 Deluxe si conferma il titolo più distribuito della famiglia Nintendo Switch. Grazie alla sua immediatezza e alla possibilità di giocare in locale da 2 a 8 giocatori e online fino a 12 giocatori, la corsa verso il divertimento è assicurata e accessibile a tutti. Per una serata romantica, inoltre, 2 giocatori potranno utilizzare la stessa console Nintendo Switch per sfidarsi in gare folli su decine di circuiti differenti, che aumentano ulteriormente di numero grazie al Pass percorsi aggiuntivi.

Incontri romantici sulle spiagge di Animal Crossing: New Horizons

Volare su un'isola deserta restando comodamente seduti sul divano è possibile grazie ad Animal Crossing: New Horizons, il simulatore di vita che permette di staccare dal tran-tran della vita di tutti i giorni per vivere un appuntamento romantico sulle spiagge della propria isola virtuale in compagnia della propria metà, personalizzando per l'occasione il nido d'amore con i contenuti esclusivi dedicati alla festività di San Valentino.

Uscita estrema con Nintendo Switch Sports

Una singola console, tantissime attività sportive a portata di divano. Con Nintendo Switch Sports sarà possibile fare un salto a Spocco Square con un click per cimentarsi in entusiasmanti sfide di pallavolo, calcio, tennis, bowling e altre discipline sportive. Per i più agonistici e affiatati, la competizione può avvenire sia in locale sia online contro altri giocatori per stabilire quale sia la coppia campione.

... e se l'appuntamento va male?

A San Valentino, Nintendo Switch ha una soluzione per tutto: con Super Smash Bros. Ultimate, infatti, sarà possibile risolvere virtualmente e in qualsiasi momento tutte le rese dei conti amorose in compagnia dei propri personaggi preferiti. Non sarà più necessario lasciare nulla in sospeso, perché in amore, si sa, vince chi resta per ultimo sul ring.

Tanti giochi cooperativi

I videogiochi multigiocatore disponibili su Nintendo Switch non finiscono qui, la raccolta di titoli da giocare in compagnia si allunga ulteriormente con: