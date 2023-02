Octopath Traveler 2: la demo è disponibile su PC, PlayStation e Switch

Square Enix ha reso disponibile una demo di Octopath Traveler 2 per PC (tramite Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Il gioco completo sarà disponibile su queste piattaforme dal 24 febbraio 2023 al prezzo di 59.99€.

All'avvio della demo, i giocatori potranno scegliere uno degli otto protagonisti. Il personaggio selezionato diventerà il protagonista principale del giocatore durante l'esplorazione di Solistia. La demo si interromperà dopo tre ore di gioco, ma i giocatori potranno rigiocare la demo con un nuovo protagonista principale più volte: vi è però solo un salvataggio, quindi a ogni nuova prova si deve sovrascrivere quello precedente. Il salvataggio "finale" potrà essere usato per la versione completa del gioco.

La descrizione ufficiale della demo di Octopath Traveler 2 disponibile tramite il PlayStation Store "Versione di prova gratuita disponibile adesso! Potrai scegliere uno qualsiasi degli otto protagonisti, giocare per tre ore e trasferire il tuo salvataggio nel gioco completo. I tuoi movimenti saranno limitati alle zone iniziali, ma potrai esplorare quelle parti di Solistia quanto lo vorrai! Ti metterai in viaggio per reclutare degli alleati, affronterai nemici formidabili nelle profondità di grotte e foreste o ammirerai la bellezza di questo mondo? Scegli liberamente cosa fare e dove andare. Parti e vivi una storia che potrai fare tua."

Potete trovare la demo di Octopath Traveler 2 ai seguenti indirizzi:

Vi abbiamo anche proposto un nuovo articolo di approfondimento dedicato a Octopath Traveler 2 nel quale vi parliamo di cinque caratteristiche del gioco, ovvero la grafica HD-2D, l'esplorazione, i combattimenti, le Azioni di viaggio e la narrativa.