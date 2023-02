Final Fantasy 14 sospende l'autodemolizione delle case, in riposta al terremoto in Turchia e Siria

Square Enix ha annunciato di aver sospeso la funzione di auto-demolizione delle case all'interno di Final Fantasy 14 in risposta al devastante terremoto che ha colpito le regioni delle Turchia e della Siria. Sono state confermate più di 21.000 morti. Il blocco di Square Enix è valido per tutti i mondi Chaos e Light.

I timer sono bloccati e riprenderanno in una data ancora non definita. "Da parte di tutti noi del team di sviluppo e gestione di Final Fantasy 14, i nostri pensieri vanno a coloro che sono stati colpiti dall'enorme terremoto che si è verificato nel sud-est della Turchia lunedì 6 febbraio", ha dichiarato lo sviluppatore. "A causa dei danni e di altri fattori, abbiamo deciso di sospendere temporaneamente la demolizione automatica delle proprietà".

"Il timer è stato nuovamente fermato dopo un breve periodo alla luce dei danni e delle condizioni delle persone colpite dal disastro. Chiediamo la vostra considerazione e comprensione".

Ricordiamo che all'interno di Final Fantasy 14 è possibile ottenere delle case, ma queste vengono demolite nel caso nel quale il giocatore non vi faccia accesso entro un certo limite di tempo, così da lasciare lo spazio ad altri. Considerando la situazione attuale, è comprensibile che Square Enix abbia deciso di bloccare questa funzione, sia in segno di rispetto che per permettere a quei giocatori che non potranno fare accesso al gioco per un po' di tempo di non perdere i propri contenuti videoludici.

Parlando sempre del gioco, vi segnaliamo che la famosa mod Gshade contiene un malware, è il creatore stesso ad ammetterlo.