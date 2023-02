Final Fantasy 14: la famosa mod Gshade contiene un malware, ammette il creatore

Il creatore di una popolare mod di Final Fantasy 14 ha ammesso di aver incluso all'interno del proprio pacchetto di dati un malware che può spegnere il PC di chi la utilizza. Parliamo della mod Gshade, la quale permette di modificare la qualità grafica dell'MMORPG di Square Enix. Il codice delle mod è in grado di spegnere il PC se la mod viene usata per scopi diversi da quelli intesi, ad esempio se si cerca di creare altre mod che possono alterare i gameplay.

Ricordiamo che l'uso di mod in Final Fantasy 14 è assolutamente proibito dai termini di servizio di Square Enix, in quanto parliamo di un gioco esclusivamente online e le mod potrebbero rovinare l'esperienza di altri giocatori e rompere gli equilibri di gameplay definiti dagli autori. Anche Gshade sarebbe proibita ma di norma questa non crea problemi essendo solo una mod grafica. Spesso è inoltre utile a chi è daltonico, in quanto permette di modificare illuminazione ed elementi dell'interfaccia utente che altrimenti sarebbero invisibili agli occhi di un daltonico.

La mod, però, fa qualcosa in più. Se rileva la presenza di applicazioni di terze parti che cercano di attivare funzioni tramite Gshade, fa ripartire il computer. Perché il creatore ha inserito un codice di questo tipo? Per dare una lezione alle persone. Marot, questo il suo nickname, ha affermato che "Qualsiasi cosa avrebbe potuto essere contenuta nel pacchetto e voi sareste stati responsabili di averla distribuita alle persone e di averla innescata."

Non sorprende che il tutto abbia causato diverse reazioni. Marot è stato bandito da almeno un server Discord dei fan del gioco e il subreddit di Final Fantasy 14 ha ritirato il suo appoggio a Gshade. La mod è stata anche rimossa da Github, in attesa di un'indagine.

Tuttavia, l'episodio ha raggiunto il proprio scopo: è un ammonimento e promemoria del fatto che la modifica dei giochi comporta sempre una certa dose di rischio: a meno che non si abbia il know-how necessario per esaminare il codice di una mod riga per riga, c'è sempre la possibilità che qualcosa di dannoso si nasconda all'interno.

Vi ricordiamo infine che nessuna espansione maggiore è prevista fino al 2024, nei piani Square Enix.