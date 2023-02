The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: il prezzo appare sull'eShop Nintendo per la prima volta

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è certamente uno dei giochi più attesi dagli appassionati di Nintendo Switch. Il videogame è previsto per maggio 2023 e per il momento non abbiamo visto poi molto della nuova avventura di Link. Ufficialmente, ad esempio, non sappiamo nemmeno quale sarà il prezzo del gioco o, più precisamente, non lo sapevamo. La pagina ufficiale dell'eShop Nintendo ha infatti segnalato temporaneamente che il gioco costerà 69.99 dollari, che si tradurranno per certo in 69.99 euro.

L'informazione arriva tramite Twitter da Wario64, noto account che segnala sconti, promozioni e novità videoludiche di varia natura. Al momento della scrittura, però, la pagina di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom non segnala più il prezzo.

Precisiamo che il prezzo del gioco era già apparso su pagine prodotto come quelle di Amazon, ma in tal caso non era considerabile come ufficiale. Ora abbiamo una conferma aggiuntiva sul fatto che The Legend of Zelda Tears of the Kingdom avrà lo stesso prezzo di Breath of the Wild, ovvero costerà 10€/$ in più rispetto a varie altre esclusive Nintendo. La compagnia infatti non prezza tutti i giochi allo stesso modo.

Siamo comunque certi che per molti appassionati 69.99€ è una cifra accettabile per acquistare al D1 The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. In ogni caso, Nintendo di rado fa sconti sui propri giochi e di certo non in modo massiccio, quindi molti sanno bene che non è conveniente aspettare.

