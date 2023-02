Netflix, serie TV e film più visti in Italia: Top 10 al 5 febbraio, un successo italiano prosegue

Come ogni settimana, Netflix ha svelato quali sono le serie TV e i film più visti in Italia. La classifica che va dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023 ci mostra che un grande successo italiano è ancora primo dopo mesi. Partiamo dalla Top 10 delle serie TV italiane più viste:

Mare Fuori - Stagione 1 La Ragazza di Neve - Serie limitata Mare Fuori - Stagione 2 S.W.A.T. - Stagione 5 Ginny e Georgia - Stagione 2 Lockwood & Co. - Stagione 1 Mercoledì - Stagione 1 Physical da 100 a 1 - Stagione 1 Ginny & Giorgia - Stagione 1 La Regina del Sud - Stagione 3

Tra le novità della settimana troviamo S.W.A.T., Lockwood & Co. e Physical da 100 a 1, ma continuano molti altri successi. Ginny e Georgia, con entrambe le stagioni, sono per la quinta volta in classifica. Anche Mercoledì continua il proprio successo con l'11ª settimana di permanenza in Top 10. Il vero vincitore è però Mare Fuori che vanta 19 settimane di presenza in classifica con la prima stagione e 20 settimane con la seconda. Il successo della serie italiana è indiscusso.

Serie TV più viste in Italia su Netflix al 5 febbraio 2023

Vediamo invece ora la classifica dei film più visti in Italia fino al 5 febbraio 2023:

You People Lupo Vichingo La promessa Infiesto Dune Narvik #ScrivimiAncora Aquaman Pamela, a love story True Spirit

Per quanto riguarda la Top 10 dei film, solo You People, Narvik e Aquaman tornano dalla precedente settimana. Il resto della classifica è composto da novità, per Netflix si intende.

Film più visti in Italia su Netflix al 5 febbraio 2023

Vi lasciamo infine ai dati della scorsa settimana come riferimento.