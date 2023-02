Google ha annunciato Bard, una IA "rivale" di ChatGPT

Google ha annunciato di essere al lavoro su Bard, una IA chatbot che pare voler competere con ChatGPT di OpenAI.

In un nuovo post sul blog, il CEO di Google e Alphabet - Sundar Pichai - ha annunciato che l'IA sarà un "servizio sperimentale di intelligenza artificiale in grado di fare conversazione" volto a imitare le capacità comunicative degli esseri umani. Viene presentato come uno strumento utile per gli utenti che cercano risposte a domande specifiche, ad esempio come preparare una torta o per sapere quanti Grammy ha vinto Beyoncé.

"Bard cerca di combinare l'ampiezza della conoscenza mondiale con la potenza, l'intelligenza e la creatività dei nostri modelli linguistici", scrive Pichai nel blog post. "Attinge alle informazioni dal web per fornire risposte fresche e di alta qualità".

L'annuncio arriva in un periodo florido per le IA, almeno per quanto riguarda il livello di attenzione rivolto verso di esse. ChatGPT, in particolar modo, sta facendo molto parlare di sé dopo il lancio avvenuto a novembre 2022.

Bard è attualmente disponibile per un gruppo di "tester fidati", secondo quanto sottolineato da Pichai nel post ufficiale, ma ha promesso che lo strumento sarà "disponibile per più persone nelle prossime settimane".

Dal punto di vista videoludico, però, non tutti credono che le IA cambieranno il mercato e lo sviluppo: il CEO di Take-Two è molto cauto in tal senso.