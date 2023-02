Take-Two non crede che le IA saranno una rivoluzione, così come non lo è stato il cloud

Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, ha recentemente parlato di come le nuove tecnologie influenzeranno o meno lo sviluppo dei videogiochi. Precisamente, ha parlato delle intelligenze artificiali e dell'uso del cloud.

Parlando di tecnologie emergenti come ChatGPT, Zelnick ha dichiarato di non credere che le IA avranno un impatto sui costi complessivi dello sviluppo di un gioco. Secondo Zelnick, se lo sviluppo diventa più semplice, gli sviluppatori probabilmente vorranno aggiungere altro nel gioco, quindi i costi saranno gli stessi.

"La convinzione degli studenti universitari è che ChatGPT permetterà loro di fare una domanda all'IA e di avere una risposta per i propri compiti", ha detto Zelnick. "Il problema è che se la domanda è: 'Descrivi cosa accadde realmente la notte della cavalcata di Paul Revere', e tutti ricevono la stessa domanda, cosa che accade in classe, e tutti usano ChatGPT... ops, tutti invieranno lo stesso tema; è così che funzionava l'ultima volta che ho controllato".

Zelnick paragona l'ascesa di ChatGPT a quella storica delle calcolatrici manuali in un'epoca precedente alla diffusione dei computer.

"ChatGPT è la calcolatrice di oggi. Quando ero bambino non esisteva, odio ammetterlo, ma è così, quindi dovevo fare i conti a mano. Poi sono arrivate le calcolatrici a mano e i genitori si sono arrabbiati e hanno pensato: "Oh, i bambini non dovranno più imparare la matematica", mentre la risposta è sì, bisogna ancora imparare la matematica, anzi, bisogna assolutamente impararla, ma con uno strumento che la rende più facile. ChatGPT è la stessa cosa".

"Stiamo entrando in un'era molto eccitante con nuovi strumenti che permetteranno ai nostri team e a quelli dei nostri concorrenti di fare cose davvero interessanti in modo più efficiente, quindi vorremo fare di più, vorremo essere ancora più creativi." Questo però non permetterà a un team rivale di creare in modo facile un clone di GTA e ottenere successo, secondo Zelnick.

Inoltre, Zelnick ha ammesso che Take-Two ha creduto nel cloud e di essere stata una delle prime sostenitrici di Google Stadia, recentemente chiuso. Detto questo, Zelnick non è convinto che si tratti di una tecnologia rivoluzionaria, soprattutto dopo quello che è successo a Stadia.

"Il cloud gaming è una tecnologia, non un modello di business", ha detto. "È una tecnologia di distribuzione. E il nostro punto di vista è che una distribuzione più ampia è sempre una cosa positiva nel settore dell'intrattenimento. Se possiamo raggiungere un maggior numero di consumatori con le nostre proprietà, siamo felici di farlo, a patto che le condizioni siano sensate, e credo che una distribuzione più ampia nel tempo ci avvantaggi in molti modi, compreso il costo della distribuzione, che credo diminuirà."

"Detto questo, non ho mai pensato che il cloud gaming rappresentasse un cambiamento epocale, perché credo che se si è disposti a pagare 60 o 70 dollari per un titolo AAA, si è anche disposti a comprare una console, e credo che Stadia l'abbia capito. Quindi, portare titoli di alta qualità ai consumatori che non possiedono una console avrà probabilmente un effetto, ma non credo che sarà una rivoluzione nel settore. Credo che si tratterà piuttosto di un'evoluzione del settore. E ci sono ancora sfide tecniche da affrontare".