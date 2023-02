Nintendo Switch batte Game Boy e PS4: è la terza console più venduta di sempre

Sulla base degli ultimi dati finanziari pubblicati da Nintendo aggiornati al 31 dicembre 2022, ora Nintendo Switch è la terza console più venduta della storia. Con 122,55 milioni di unità infatti ora ha superato il Game Boy e PS4, rispettivamente a quota 118,69 milioni e 117,2 milioni.

Come abbiamo visto nel report di Nintendo, solo nell'ultimo trimestre Switch ha venduto circa 8 milioni di unità, nonostante la compagnia abbia registrato un calo delle vendite della console nell'ultimo anno a causa della scarsità di materie prime.

Considerando che nei prossimi mesi usciranno The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Pikmin 4 è lecito aspettarsi un'altra annata con i fiochi per Nintendo Switch, che a marzo 2023 festeggerà il sesto anno di vita sul mercato.

La famiglia di console Nintendo Switch

Nintendo DS e PS2, rispettivamente a quota 154,02 milioni e 155 milioni di unità, sono allo stato attuale le console più vendute di tutti i tempi. Difficilmente Switch riuscirà a eguagliare i loro risultati, anche se non è del tutto impossibile. Molto dipenderà da quando verrà lanciato sul mercato il prossimo hardware Nintendo e altri fattori. Ad esempio, il prezzo ufficiale di Switch è rimasto stabile fin dal lancio e un eventuale taglio potrebbe incrementare le vendite in maniera sostanziale nella fase finale del ciclo commerciale della console.

Rimanendo in tema, oggi Nintendo ha aggiornato la classifica dei "Million Seller" di Switch, che vede il debutto di Pokémon Scarlatto e Violetto al settimo posto con oltre 20 milioni di copie vendute nel mondo.