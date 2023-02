Hogwarts Legacy per PC: disponibile il preload su Steam, a sorpresa

Durante la notte, Avalanche Software ha dato il via al preload di Hogwarts Legacy su Steam. È stata fondamentalmente una sorpresa, dato che in precedenza l'assistenza ufficiale di Warner Bros. Games aveva dichiarato che non era in programma la possibilità di scaricare in anticipo i file di gioco per gli utenti PC.

Il preload è stato reso disponibile durante la notte, sia per gli acquirenti della Standard Edition che della Deluxe Edition del gioco su Steam. Ciò potrebbe far comunque storcere il naso ai secondi: il download anticipato dei file infatti è iniziato praticamente senza preavviso (come detto non era in programma) e a meno di 24 ore dall'inizio dell'Accesso Anticipato, laddove le dimensioni del gioco oscillano tra i 70 e gli 80 GB. Peggio ancora per chi ha acquistato il gioco su Epic Games Store, dato che attualmente tutto tace riguardo al preload su questo store.

Tra l'altro l'Early Access di Hogwarts Legacy su PC è fissato per le 19:00 di oggi, mentre gli utenti PS5 e Xbox Series X|S hanno già iniziato a giocare dalla mezzanotte e con giorni se non addirittura settimane di tempo per completare il preload. Insomma, il lancio su PC del titolo di Avalanche Software probabilmente non verrà annoverato tra i migliori per come è stato gestito.

