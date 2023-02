PlayStation Store, le offerte migliori sui giochi PS5 e PS4 di febbraio 2023

PlayStation Store rinnova le offerte sui giochi PS5 e PS4 con il ritorno della promozione "La Scelta dei Critici", focalizzata tradizionalmente sui titoli accolti con un certo entusiasmo da parte della stampa internazionale. Ebbene, quali sono gli affari da non perdere nell'ambito di questa prima mandata di sconti per il mese di febbraio 2023? Dalle spettacolari sequenze di Horizon Forbidden West alle battaglie con gli zombie di Dying Light 2: Stay Human, dalle entusiasmanti gare di Gran Turismo 7 (che riceverà a breve su PS5 una nuova modalità in realtà virtuale per PlayStation VR2) alla frontiera invasa dai demoni di Evil West, passando per le faide di WWE 2K22 e le atmosfere di Stray, ecco i nostri suggerimenti.

Horizon Forbidden West Horizon Forbidden West, Aloy si prepara ad affrontare un'enorme Macchina La nuova avventura di Aloy ci porta nell'Ovest Proibito, alle prese con una misteriosa piaga rossa che minaccia la flora e la fauna del mondo del futuro di Horizon Forbidden West, e che possiede anche il potere di corrompere le Macchine per renderle ancora più pericolose: un segreto che alcune tribù stanno cercando di sfruttare per potersi imporre sulle altre e conquistarne i territori. Disponibile in promozione su PS5 a 49,59€ anziché 79,99€ e su PS4 a 39,89€ anziché 69,99€, l'ultimo action adventure sviluppato da Guerrilla Games fa tesoro dell'esperienza con il capitolo originale per coinvolgerci in una campagna ancora più ricca e interessante, graficamente eccezionale e con tantissimi contenuti di qualità che vanno a riempire in maniera convincente l'ampio open world. Il risultato finale è un prodotto per molti versi maturo, capace di nascondere i propri limiti grazie alle tante novità introdotte, che vanno a rendere l'impianto di base messo a punto dallo studio olandese ancora più solido ed entusiasmante: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Horizon Forbidden West.

Dying Light 2: Stay Human Dying Light 2: Stay Human, il nostro personaggio agganciato a un appiglio A pochi giorni dall'annuncio di una nuova espansione in arrivo quest'anno, Dying Light 2: Stay Human torna su PlayStation Store al prezzo più basso di sempre, 34,99€ anziché 69,99€ per la doppia versione PS5 e PS4: uno sconto del 50% che dovrebbe convincere anche gli scettici, catapultandoli nuovamente nel mondo post-apocalittico creato da Techland, devastato dalla diffusione di un virus che tramuta le persone in zombie. Fra le strade e soprattutto sui tetti de La Città, una delle ultime roccaforti della razza umana, dovremo fare i conti con i non-morti che insistono nell'invadere i livelli inferiori ma anche con le fazioni che si contendono il controllo del territorio, cercando di sfruttare al meglio una serie di abilità innate per cambiare le cose e riportare un po' di giustizia in questo luogo perduto. Avete letto la nostra recensione di Dying Light 2: Stay Human?

Gran Turismo 7 Gran Turismo 7, una fase della gara Destinato a ricevere a breve una nuova modalità in realtà virtuale gratuita, da utilizzare con il visore PlayStation VR2, Gran Turismo 7 si pone come l'esperienza di guida definitiva di Polyphony Digital: un titolo pieno di contenuti, dotato finalmente di una carriera lunga e convincente, nonché di un ricco ed entusiasmante endgame rappresentato dalla modalità Sport, di cui abbiamo parlato nella recensione di Gran Turismo 7. Se siete fan della serie creata da Kazunori Yamauchi ma per qualche strano motivo avete rimandato finora l'acquisto di quest'ultimo episodio, la promozione La Scelta dei Critici vi consente di rimediare approfittando di uno sconto pari al 38% per la doppia versione PS5 / PS4, disponibile a 49,59€ anziché 79,99€; oppure di uno sconto pari al 43% per l'edizione solo PS4, disponibile a 39,89€ anziché 69,99€.

Evil West Evil West, Jese Rentier e i suoi compagni Prezzo più basso di sempre per Evil West, lo spettacolare action game di Flying Wild Hog, che può essere vostro per 44,99€ anziché 59,99€. Una somma davvero invitante per immergersi nelle atmosfere di un far west alternativo, controllato da mostri e vampiri che vengono affrontati unicamente dagli agenti speciali dell'Istituto Rentier, un'organizzazione governativa che addestra combattenti letteralmente pronti a tutto. Al comando di Jesse Rentier, figlio del fondatore della gilda, dovremo dare la caccia a una pericolosa succhiasangue che ha scatenato il proprio esercito oscuro per infliggere un duro colpo al governo degli Stati Uniti. Sconfiggerla non sarà semplice, anche per via delle infinite orde di creature al suo servizio, che dovremo eliminare ricorrendo alle maniere forti e a un ampio repertorio di spettacolari mosse speciali: ulteriori dettagli nella recensione di Evil West.

WWE 2K22 WWE 2K22, Randy Orton si prepara ad affrontare un avversario Con il nuovo episodio in uscita a breve, WWE 2K22 viene via a soli 17,24€ anziché 79,99€ in versione PS5, oppure a 17,49€ anziché 69,99€ in versione PS4: cifre mai così basse per il gioco di wrestling prodotto da 2K Games, che aprono decisamente la strada a un recupero volante, a maggior ragione se erano anni che aspettavate un'edizione all'altezza delle aspettative. Dopo una pausa di riflessione imposta dal clamoroso flop del 2020, gli sviluppatori di Visual Concepts hanno infatti ridisegnato gameplay e controlli per un'esperienza senz'altro più divertente rispetto al passato ma con la stessa quantità di contenuti e una modalità Showcase dedicata stavolta alla lunga carriera di Rey Mysterio. Avete letto la nostra recensione di WWE 2K22, vero?