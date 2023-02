Dying Light 2: Stay Human, un nuovo DLC annunciato nel video dell'anniversario

Dying Light 2: Stay Human è stato celebrato con un video in occasione del primo anniversario del gioco, e Techland ha approfittato dell'evento per annunciare un nuovo DLC a base narrativa in arrivo quest'anno, nonché varie migliorie sul fronte del gameplay.

Il team di sviluppo aveva promesso sorprese per questo livestream ed è stato di parola, confermando la ferma intenzione di potenziare l'attuale impianto dell'action survival per quanto concerne combattimenti e manovre parkour.

Per quanto concerne il nuovo DLC, si tratta di un pacchetto che farà il proprio debutto entro la fine dell'anno e che ci consentirà di visitare uno scenario completamente inedito, qualcosa che non si era mai visto prima nella serie, pur con un'attenzione alle origini del franchise sul fronte dei personaggi.

Sembra infatti che ritroveremo figure comparse nell'originale Dying Light e riceveremo risposte a questioni ancora aperte, che probabilmente andranno ad aggiungere coerenza narrativa al mondo creato da Techland.

Avete letto la nostra recensione di Dying Light 2: Stay Human, vero?