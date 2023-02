Il Cortocircuito di oggi parla di intelligenze artificiali e videogiochi, e non solo

Il mitico Cortocircuito torna oggi, mercoledì 1 febbraio 2023, come sempre in diretta su Twitch a partire dalle 16:00, con un'altra puntata memorabile della nostra rubrica settimanale sempre in compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino.

Dopo l'appuntamento speciale della settimana scorsa, torniamo dunque al format standard e all'orario classico: l'appuntamento è dunque dalle ore 16:00 alle 18:00 (circa) sul canale Twitch di Multiplayer.it con la redazione.

Si parlerà si vari argomenti inerenti la tecnologia, i videogiochi e un po' tutto quello che passa per la testa alla triade redazionale, ma in particolare l'argomento principale riguarda le intelligenze artificiali e le eventuali applicazioni videoludiche.

L'argomento è complesso, ma i cervelli in azione sono di notevole caratura, dunque sintonizzatevi per un bel brainstorming su IA e derivazioni varie. Si cercherà di fare prima il punto della situazione su quello che sta succedendo con i vari Midjourney, OpenAI, DALL-e e poi di dire la nostra in merito, ipotizzando anche le ripercussioni in ambito videogiochi.

D'altra parte, proprio nei giorni scorsi sono emersi interessanti dichiarazioni sulla possibilità di applicare tali tecnologie anche allo sviluppo, dunque l'applicazione sui videogiochi può essere duplice: sia come componente del gioco per la gestione dell'intelligenza artificiale di personaggi e sistemi, sia per la creazione del gioco stesso.

Non solo: parleremo poi anche degli annunci di ieri sul nuovo DC Universe in sviluppo sotto la guida di James Gunn, che si prospetta una vera e propria rivoluzione per la celebre etichetta in ambito cinematografico e televisivo. Proprio su quest'ultimo argomento, continueremo poi con il commento sulla terza puntata della serie TV di The Last of Us.

Insomma, c'è tanto da discutere con Pierpaolo, Francesco e Alessio in quella che si prospetta un'ottima puntata, in cui i nostri tre reporter d'assalto nonché opinionisti da salotto buono dei videogiochi potranno esporre i loro punti di vista e considerazioni assortite.

Naturalmente ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!