Microsoft e Activision, l'UE ha consegnato le obiezioni formali all'acquisizione

L'Unione Europea avrebbe consegnato a Microsoft un documento con le obiezioni formali rispetto all'acquisizione di Activision Blizzard, stando a un report pubblicato da MLex, un'agenzia di stampa che si occupa prevalentemente di questioni legate all'antitrust.

Alcuni giorni fa Microsoft ha accusato Sony di mentire all'antitrust UE riguardo Call of Duty, dunque il documento in questione e le obiezioni in esso contenute sono particolarmente interessanti, anche per capire se la casa giapponese è riuscita in qualche modo a portare acqua al suo mulino.

Stando a MLex, Microsoft non ha voluto confermare ufficialmente di aver ricevuto detta lista, ma ha dichiarato di avere intenzione di trovare una soluzione al problema: "Stiamo ascoltando con attenzione i dubbi della commissione e siamo fiduciosi di poterli sciogliere."

Nel frattempo, anche la CMA sembrerebbe in procinto di produrre un proprio documento in tal senso, e stando alle ultime voci potrebbe arrivare sulla scrivania di Microsoft già nei prossimi giorni.

Ci troviamo insomma alle battute finali della controversia: qualora la casa di Redmond dovesse riuscire a convincere le commissioni europea e inglese, a quel punto anche la FTC dovrebbe tenere in considerazione la situazione ed eventualmente ammorbidire le proprie posizioni.