Resident Evil 4 e Street Fighter 6, un evento fissato per la settimana prossima?

Resident Evil 4 e Street Fighter 6 saranno protagonisti di un evento per la stampa che si svolgerà nel corso della settimana prossima, stando a quanto riferito dal noto leaker Tom Henderson, che evidentemente ne ha parlato con qualcuno che parteciperà alla presentazione.

Come sappiamo, Resident Evil 4 campeggia sulla copertina del nuovo numero di Game Informer e la rivista ha dedicato al gioco un ampio coverage, con tanto di trailer e dettagli inediti, sulla base però di un incontro avvenuto nel quartier generale di Capcom, a Osaka.

Ebbene, secondo Henderson l'evento di cui stiamo parlando coinvolgerà eventualmente diverse testate internazionali e servirà per comunicare le ultime novità su entrambi i progetti, con un embargo che però il leaker non ha ancora saputo stabilire.

Al momento, insomma, tutte le opzioni sono sul tavolo e bisognerà attendere qualche giorno per capire come stiano esattamente le cose. Quel che possiamo dare per certo è che durante la prossima settimana in qualche modo riceveremo nuove informazioni sul remake di Resident Evil 4 a su Street Fighter 6.