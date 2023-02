Nintendo Switch a quota 122,55 milioni di unità vendute e quasi un miliardo di giochi

Stando all'ultimo report finanziario pubblicato da Nintendo, al 31 dicembre 2022 Nintendo Switch ha raggiunto quota 122,55 milioni di unità vendute nel mondo e in totale sono stati acquistati 994,3 milioni di giochi per la console.

I dati precedenti parlavano di 114,3 milioni di console vendute nel trimestre concluso il 30 settembre 2022, dunque nel frattempo sono state piazzate altre 8 milioni di unità di Switch. Stando ai dati condivisi da Nintendo, nell'anno fiscale corrente sono state vendute in totale 14,91 milioni di unità di Switch in totale, il 21,3% in meno su base annuale, il che è dovuto "principalmente a causa di una carenza di forniture di semiconduttori e altri componenti che ha avuto un impatto sulla produzione fino alla fine dell'estate". In calo anche le vendite software, con un -4% anno su anno, per un totale di 172,11 milioni di unità.

Lato software, Pokémon Scarlatto e Violetto hanno registrato un debutto sensazionale, con ben 20,61 milioni di unità vendute nel trimestre che si è concluso il 31 dicembre 2022. Ottimi risultati anche per Splatoon 3, a quota 10,13 milioni di unità, e Nintendo Switch Sports, che ha venduto 8,61 milioni di unità. A tal proposito, ecco la classifica dei "Million Seller" di Nintendo Switch aggiornata.

Pokémon Scarlatto e Violetto sono stati i best seller di Nintendo Switch nel trimestre chiuso a fine dicembre 2022

Bene il digital delivery: sono aumentate le entrate generate da Nintendo Switch Online, il che ha contribuito ad aumentare le vendite in digitale a 310 miliardi di yen, con un incremento del 21,5% anno su anno. I ricavi dal mercato mobile invece sono scese del 2,3% per un totale di 38,9 miliardi di yen.

Il risultato finale è che i ricavi totali hanno raggiunto 1.295,1 miliardi di yen (circa 9,13 miliardi di euro), mentre l'utile operativo è stato di 410,5 miliardi di yen (circa 2,98 miliardi di euro).