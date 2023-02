Hogwarts Legacy: un video confronto tra PS5, Xbox e PC svela risoluzione e framerate

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che confronta le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC di Hogwarts Legacy, svelando così anche dei dettagli più precisi sulle varie modalità grafiche per console.

Per quanto riguarda PS5 e Xbox Series X, troviamo ben 5 modalità grafiche differenti, di cui sotto trovate i dettagli in termini di risoluzione media e framerate sulla base delle analisi dello YouTuber:

Qualità: 1800p e 30 fps

Performance: 1440p e 60 fps

Bilanciato: 1800p e 40 fps

Ray Tracing: 1440p e 30 fps

Performance High Framerate: 1080p e circa 80 fps

Xbox Series S invece offre tre opzioni:

Qualità: 1188p e 30 fps

Performance: 900p e 60 fps

Bilanciata: 1080p e 40 fps

Tenete presente che su PS5 e Xbox Series X con ogni modalità grafica si può giocare con il framerate sbloccato. Nel video possiamo vedere come ciò permetta talvolta di guadagnare qualche frame, ma data l'instabilità potrebbe rivelarsi controproducente giocando con i preset che hanno come target i 30-40 fps. Inoltre, le modalità Bilanciata e Performance HFR sono disponibili solo con un monitor/TV con frequenza di aggiornamento a 120Hz.

ElAnalistaDeBits spiega che la modalità Qualità di Hogwarts Legacy su PS5 e Xbox Series X aumenta la qualità delle texture, drawing distance, vegetazione, illuminazione e ombre, con le ultime che hanno una risoluzione maggiore sulla console Sony, ed è al pari del preset Alto/Ultra della versione PC senza ray tracing. Il preset grafico dedicato attiva il ray tracing per ombre e riflessi, ad eccezione dell'acqua, ma al tempo stesso riduce la drawing distance la qualità delle texture.

Lo youtuber segnala che Xbox Series S è la versione con la densità minore di NPC a schermo, quella per PS5 ha i tempi di caricamento più bassi in assoluto, mentre su PC il ray tracing viene applicato anche per l'occlusione ambientale del personaggio.

Su tutte le piattaforme si verificano problemi di stuttering all'interno del castello di Hogwarts quando si passa da un'area all'altra e addirittura in alcuni casi si rimane bloccati sull'uscio di una stanza finché quella successiva non viene caricata completamente. Inoltre, ElAnalistaDeBits afferma che il ray tracing su PC è fin troppo esoso e deleterio per le prestazioni. In generale comunque si ritiene comunque moderatamente soddisfatto di come Hogwarts Legacy è stato ottimizzato per ogni piattaforma.

Hogwarts Legacy da oggi è disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC per coloro che hanno acquistato la Deluxe Edition e dal 10 febbraio per tutti gli altri. Su PS4 e Xbox One il lancio invece è fissato per il 4 aprile e su Nintendo Switch per il 25 luglio. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Hogwarts Legacy.