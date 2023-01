Google Stadia ha chiuso definitivamente i battenti, server spenti

Google Stadia ha chiuso definitivamente i battenti nella giornata di oggi, 19 gennaio 2023, alle 9.00 ora italiana. I server sono stati spenti, il che significa che gli utenti non potranno più accedere alla propria libreria di giochi, che si spera siano stati nel frattempo trasferiti presso altre piattaforme, laddove possibile.

Come saprete, è disponibile l'aggiornamento che attiva il Bluetooth sul controller di Google Stadia, che dunque non diventerà un insolito soprammobile bensì potrà continuare a essere utilizzato su PC, Mac e Android anche in modalità wireless.

Negli scorsi mesi Google ha dato vita a una campagna di rimborsi per l'acquisto di giochi, contenuti digitali e hardware al fine appunto di risarcire gli utenti che hanno comprato prodotti presso lo store ufficiale di Stadia ma saranno impossibilitati a usarli d'ora in avanti.

Google Stadia, il messaggio che compare sul sito ufficiale

L'annuncio della chiusura di Google Stadia è arrivato alla fine dello scorso settembre, ma pochi sono rimasti sorpresi visto che alcuni mesi prima erano stati dismessi i team di sviluppo e tutti i progetti first party, condannando inevitabilmente la piattaforma streaming a questo destino.

Pur potendo contare su di una tecnologia di trasmissione particolarmente sofisticata e superiore rispetto al cloud della concorrenza, Stadia non è mai riuscita a decollare per via di un modello di business poco appropriato al tipo di esperienza promessa da Google, legato ancora all'acquisto dei giochi a prezzo pieno anziché a una qualche forma di abbonamento all-you-can-play.