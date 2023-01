Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0, Stagione 2 rimandata per introdurre cambiamenti

La Stagione 2 di Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0 arriverà in ritardo. Activision ha deciso di rinviarla per introdurre "diversi cambiamenti", seguendo i feedback della comunità.

La Stagione 2 doveva arrivare il 1° febbraio 2023. La nuova data di uscita è ora il 15 febbraio 2023.

"I nostri team stanno apportando diversi cambiamenti basati dall'ascolto di quanto chiesto dalla comunità dei giocatori," ha scritto Activision, che sta tentando in ogni modo di frenare l'emorragia di giocatori, insoddisfatti per alcune delle caratteristiche del gioco. In particolare i giocatori di Modern Warfare 2 ritengono che il loro gioco, pagato, abbia meno contenuti e attenzioni di Warzone 2.0, che vi ricordiamo essere un battle royale free-to-play.

Activision ha già annunciato che la Stagione 2 vedrà il ritorno della modalità Resurgence per Warzone 2.0, una nuova mappa più piccola sempre per lo stesso gioco e aggiornamenti per il Gulag, il bottino e l'equipaggiamento. Modern Warfare 2, invece, vedrà il ritorno delle partite classificate, avrà delle nuove mappe multiplayer, delle nuove modalità e armi. Per ora non ci sono dettagli ufficiali in merito ai contenuti, ma l'editore ha promesso che saranno presto condivisi.