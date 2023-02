Nintendo: il valore delle azioni cala, la situazione peggiorerà senza nuovi hardware per un analista

Il valore delle azioni di Nintendo è calato del 6,9% dopo che la compagnia ha annunciato di aver cambiato le previsioni finanziarie per l'anno fiscale corrente (che terminerà a marzo 2023). La compagnia ha infatti segnalato vendite inferiori per le proprie console Switch rispetto allo scorso anno. Un analista ritiene anche che la situazione non migliorerà fino a quando non saranno annunciati nuovi hardware.

Come riportato da Bloomberg, l'analista di Morningstar Kazunori Ito ha affermato: "I guadagni hanno mostrato che Switch si sta avvicinando alla fine del suo ciclo di vita a un ritmo più veloce di quanto previsto. La strategia hardware è fondamentale per Nintendo nel prossimo periodo fiscale, ma sembra che per ora non abbia misure valide."

Secondo quanto indicato da Bloomberg, gli investitori sono interessati soprattutto alle vendite di Switch nel prossimo anno fiscale. Purtroppo, le vendite di Switch sono diminuite negli ultimi due anni. L'azienda prevede di chiudere l'anno con circa 18 milioni di console vendute, in calo rispetto al precedente obiettivo di 19 milioni.

"La domanda è esaurita" per Switch, ha dichiarato Mark Chadwick, un analista che pubblica su Smartkarma. L'uomo ha aggiunto che la risoluzione dei problemi della catena di approvvigionamento favorirà ora PlayStation 5, per la quale vi è molta più richiesta.

In ogni caso, Switch è una console di enorme successo e ha superato le vendite di Game Boy e PS4. Inoltre, Nintendo ha annunciato che aumenterà lo stipendio dei dipendenti del 10% in Giappone. Anche ammesso che ci voglia un po' di tempo prima di scoprire quale sarà il prossimo hardware di Nintendo, siamo certi che nel frattempo gli appassionati si godranno i vari giochi in uscita, come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.