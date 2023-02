Dead Island 2, il trailer di Carla presenta un altro degli Slayer

Carla è un altro degli Slayer che avremo la possibilità di controllare nella campagna di Dead Island 2, e il trailer che trovate qui sotto presenta tutte le caratteristiche del personaggio in questione, un'atletica meccanica proveniente da Los Angeles.

Amante dell'adrenalina e allergica a qualsiasi attività la faccia annoiare, Carla si unisce ai vari Dani, Amy, Ryan e Jacob nel comporre il roster dei protagonisti dell'action survival a base di zombie sviluppato da Dumbuster Studios.

In uscita il 28 aprile su PC, PlayStation e Xbox, Dead Island 2 ci catapulterà nello scenario da incubo di Hell-A, un'enorme città trasformata in una trappola per non-morti e sopravvissuti al fine di contenere la diffusione del misterioso virus che trasforma le persone in mostri.

Nonostante presupposti tutt'altro che allegri, il gioco farà sfoggio di un umorismo tutto suo nel rappresentare sullo schermo la feroce lotta fra le sconfinate orde di zombie che tengono sotto scacco Hell-A e i pochi esseri umani determinati a uscire vivi da questa situazione.