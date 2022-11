Dead Island 2: trailer presenta Jacob, uno dei personaggi del gioco

Dead Island 2 presenta con un trailer uno dei personaggi che potremo utilizzare nel gioco, Jacob: il sopravvissuto che si vede combattere con diverse armi nel video con cui Deep Silver ha annunciato nuovamente il suo titolo.

Rimandato al 28 aprile 2023, Dead Island 2 è noto per aver dovuto affrontare uno sviluppo particolarmente travagliato, ripartito da zero in un paio di occasioni fino a imboccare la strada giusta, o almeno è questa la speranza del fan della serie creata in origine da Techland.

Di Jacob sappiamo che è inglese, viene da Londra, di lavoro fa lo stuntman e gli piace Shakespeare, ma è chiaro che la sua più grande passione è diventata quella di fare a pezzi orde di zombie per le strade di HELL-A.

Dead Island 2 ci vedrà appunto esplorare l'ex Città degli Angeli, partendo dai sobborghi di Beverly Hills fino ad arrivare ai panorami di Venice Beach, cercando al contempo di sopravvivere all'esercito di non-morti che assedia la città in cerca di carne viva da azzannare.

Potremo difenderci utilizzando soprattutto armi da botta e da taglio, nell'ambito di combattimenti corpo-a-corpo che appaiono piuttosto soddisfacenti e brutali, consentendoci di fare a brandelli i nostri nemici.