Dead Island 2, due nuovi trailer presentano le slayer Dani e Amy

Dead Island 2 consentirà di controllare diversi personaggi, e il team di sviluppo ha pubblicato due nuovi trailer per presentare Dani e Amy: slayer che possiedono abilità peculiari e che renderanno le nostre spedizioni fra le strade di Hell-A molto più interessanti.

Ambientato in una Los Angeles post-apocalittica, Dead Island 2 ci metterà a disposizione un ampio open world e tutta una serie di risorse per raccogliere e costruire armi devastanti, tramite cui sfoltire le fila virtualmente infinite degli zombie che hanno invaso la città, massacrando la maggior parte degli abitanti.

Veniamo però agli slayer, ovverosia i personaggi giocabili, che come detto sono stati presentati con due nuovi trailer. La prima è Dani, una commessa di County Cork a cui piace infrangere le regole e che odia parlare con la sua famiglia: un'aggressività che scarica sui non-morti, facendoli letteralmente a pezzi.

Amy è invece una combattente altamente competitiva, un'atleta di Los Angeles a cui piace condurre il gioco e che odia perdere: le sequenze che la vedono protagonista esprimono appieno questi sentimenti mentre riempie gli zombie di pugni e calci, o li infilza con un tridente.

Come ricorderete, lo scorso agosto abbiamo provato Dead Island 2 ricavando sensazioni positive per quanto concerne il gameplay, all'apparenza solido, ma restando un po' sorpresi dalla struttura non pienamente open world.