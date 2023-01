A Plague Tale: Requiem: il ray tracing peggiora la resa grafica?

Asobo ha appena aggiornato A Plague Tale: Requiem per introdurre il ray tracing. Il risultato però non è soddisfacente come si immaginava, visto che la qualità grafica sembra uscirne peggiorata, come rilevato da DSO Gaming.

Stando a quanto dichiarato da Asobo, il ray tracing dovrebbe migliorare l'occlusione ambientale e le ombre. In realtà il gioco offre solo le ombre in ray tracing, appiattendo l'occlusione ambientale. Il risultato è che l'immagine diventa più piatta a sua volta, nonostante le ombre siano più realistiche, come potete vedere dalle due immagini sottostanti (per altri esempi vi rimandiamo alla fonte).

Immagine con ray tracing attivo (by DSO Gaming)

Immagine con ray tracing disattivo (by DSO Gaming)

In certi casi si ottiene un risultato misto. Ad esempio l'erba è più bella con il ray tracing attivo quando vista da vicino, mentre vista da lontano è migliore senza.

Papadopoulos di DSO Gaming ritiene che si tratti di un bug e che Asobo potrebbe risolverlo con futuri aggiornamenti, altrimenti l'attivazione del ray tracing diventerebbe completamente inutile e controproducente, sia per le performance che per la qualità.

Per il resto vi ricordiamo che A Plague Tale: Requiem è disponibile per PC, Xbox Series X e S e PS5. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione.