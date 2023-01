SteamWorld Telegraph: annunciato l'evento streaming con le novità della serie

Thunderful Games ha annunciato un evento in streaming dedicato a svelare le novità della serie SteamWorld. Chiamato SteamWorld Telegraph: Special Broadcast, si terrà il 23 gennaio 2023 alle 18:30 ora italiana e sarà presentato da Brjann Sigureirsson, uno dei fondatori della compagnia.

Le informazioni in merito sono scarsissime, quindi non è facile fare previsioni sugli annunci. Sicuramente vedremo qualcosa di più di SteamWorld Headhunter, di cui finora si è visto solo un teaser trailer risalente a novembre 2021, ossia ai tempi dell'annuncio. Per il resto si parla di tre giochi in sviluppo, ancora avvolti nel mistero.

L'unica certezza è che qualcosa sarà sicuramente svelato, altrimenti non avrebbe avuto senso organizzare l'evento. Quindi se siete fan della serie SteamWorld, il 23 gennaio sapete cosa fare.

