SteamWorld Headhunter annunciato con trailer, nuovo action adventure in terza persona

SteamWorld Headhunter porta avanti la celebre serie SteamWorld con un nuovo gioco che si presenta decisamente diverso dagli altri visti in precedenza: si tratta infatti di un action adventure in terza persona, incentrato sul medesimo universo ma con gameplay evidentemente differente, sempre da parte di Image & Form, mostrato con un primo trailer di presentazione.

Il gioco è stato presentato con il trailer riportato qui sopra nel corso dell'evento Thunderful World, ancora senza una data di uscita precisa né piattaforme identificate, ma con ulteriori informazioni che arriveranno in seguito.

Come risulta piuttosto evidente dal trailer di presentazione, si tratta di un gioco caratterizzato dal tipico stile colorato e cartoonesco della serie, che mischia elementi western con lo steampunk e mette i robot al centro della scena. Inoltre, è confermato il passaggio al 3D, contrariamente al 2D utilizzato finora per la serie.

Il teaser trailer per ora dice poco del gioco in sé, al di là di un'idea generale allo stile e alle atmosfere, dunque c'è ancora da aspettare prima di poter sapere di cosa si tratti con maggiore precisione. Sembra però che ci sia una certa insistenza su elementi cooperativi del gameplay, facendo dunque pensare alla prevalenza di questa caratteristica.

"Portando la serie in una direzione tutta nuova, SteamWorld Headhunter è un action adventure in terza persona cooperativo con una particolarità notevole. Pur mantenendo lo stile e il fascino che ha aiutato SteamWorld a diventare un franchise così amato, questa mossa verso il 3D rappresenta un approccio tutto nuovo per la serie", ha dichiarato Thunderful con Image & Form.

Dal medesimo evento abbiamo anche conosciuto la data di uscita di The Gunk, altra nuova produzione da parte dello stesso team di sviluppo.