Like a Dragon: Ishin!, un trailer mostra le attività collaterali dello spin-off di Yakuza

Like a Dragon: Ishin! si mostra con un nuovo trailer, dedicato in questo caso alle attività collaterali con cui avremo a che fare tra una missione e l'altra in questo spin-off di Yakuza ambientato ai tempi del Giappone feudale.

Portato in occidente grazie al successo di Ghost of Tsushima, Like a Dragon: Ishin! propone una struttura del tutto simile a quella delle avventure classiche di Kazuma Kiryu, dunque con la possibilità di esplorare lo scenario e cimentarsi con svariate mansioni.

Nel video osserviamo il protagonista prendersi cura dell'orto e raccoglierne i frutti, preparare pietanze e cuocerle sulla brace, acquistare piatti e pentole utilizzando il denaro guadagnato fino a quel momento, nonché accudire cani e gatti randagi.

Insomma, pensate a un classico Yakuza ambientato, però, nel Giappone feudale: Ishin! offrirà un'esperienza di questo tipo, che non mancherà di conquistare gli appassionati delle usanze e dei costumi nipponici, condendo il tutto con un bel po' di azione e combattimenti spettacolari.

Abbiamo provato Like a Dragon: Ishin! durante l'ultimo Tokyo Game Show.