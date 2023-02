Final Fantasy 14: nessuna espansione maggiore fino al 2024, nei piani Square Enix

Nei documenti finanziari di Square Enix è contenuta anche un'interessante informazione su Final Fantasy 14, il quale sembra non avere espansioni di grosso calibro previste fino almeno al 2024, visto che per quest'anno non sono previsti rilasci in questo senso.

Abbiamo visto che i risultati finanziari di Square Enix riportano ricavi e profitti in calo, con vari giochi tra cui nuove IP previsti nel prossimo futuro. Tra questi però non sembra esserci spazio per novità riguardanti Final Fantasy 14, almeno in base a quanto riportato finora.

Ci saranno comunque degli aggiornamenti minori, alcuni dei quali caratterizzati da nuovi contenuti: dopo l'update 6.3 uscito il mese scorso e che ha espanso il sistema di housing presente nel gioco oltre ad aver introdotto varie nuove quest e trial, arriverà prossimamente l'update 6.35, che aggiungerà ulteriori quest e il deep dungeon Eureka Orthos, oltre ad altre avventure.

In seguito, nel corso del 2023, arriveranno anche gli update 6.4 e 6.5 che introdurranno ulteriori contenuti per l'espansione Final Fantasy XIV: Endwalker, ma si tratta in ogni caso di aggiunte all'espansione attuale, che verosimilmente rimarrà al centro dell'attenzione ancora per molto tempo.

Per vedere delle vere e proprie nuove espansioni maggiori ci sarà da aspettare più a lungo e probabilmente arrivare al 2024 almeno, in attesa di ulteriori informazioni da parte di Square Enix. D'altra parte, l'idea del publisher è di supportare il gioco ancora per molti anni, dunque è solo questione di tempo prima di vedere ulteriori aggiunte di grosso calibro.