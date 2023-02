Kingdom Come: Deliverance, un trailer celebra il quinto anniversario

Gli sviluppatori di Warhorse Studios e il publisher Prime Matter celebrano oggi il quinto anniversario dal lancio di Kingdom Come: Deliverance, il GDR storico ambientato nella Boemia feudale. Per l'occasione è stato realizzato un trailer, che potrete visualizzare nel player sottostante, e pubblicati i pacchetti di lingue in ceco e giapponese, completamente sincronizzati per la versione PC.

Kingdom Come: Deliverance è uscito su PC, PS4 e Xbox One il 13 febbraio del 2018. Si tratta di un gioco di ruolo caratterizzato da un vasto mondo aperto liberamente esplorabile e da un'ambientazione medievale alquanto realistica. Per quanto non sia esente da difetti, è un titolo con un fascino unico, come potrete leggere nella nostra recensione di Kingdome Come: Deliverance.

Il comunicato stampa che ha accompagnato l'annuncio spiega che il doppiaggio in ceco è "il risultato di un'iniziativa dei fan e mostra tutto l'amore e la passione di una community in costante crescita in tutto il mondo", mentre quello in giapponese "è stato richiesto a gran voce dai fan locali ed espanderà ulteriormente il franchise in Giappone, con i fan che potranno portare Henry nelle sue avventure nella loro lingua".

Apprendiamo inoltre che ad oggi Kingdom Come: Deliverance ha venduto oltre 5,5 milioni di copie nel mondo e ha conquistato 30 premi globali.