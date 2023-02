PS5: vendite triplicate a gennaio 2023 in Europa, FIFA 23 primo fra i giochi

PS5 ha triplicato le vendite in Europa a gennaio 2023: il dato emerge dalle rilevazioni di GSD, nell'ambito di un aumento del 15,5% per il mercato console rispetto a gennaio 2022. Nello specifico, il mese scorso sono stati venduti un totale di 493.000 sistemi da gioco nel vecchio continente, con l'eccezione di Regno Unito e Germania.

PlayStation 5 è risultata chiaramente prima nella classifica hardware e ha contribuito in maniera fondamentale al raggiungimento di quei numeri, visto che Nintendo Switch (secondo) e Xbox Series X|S (terza) hanno fatto registrare cali anche importanti, rispettivamente dell'11% e del 32% su base annua.

Per quanto riguarda invece i giochi, è FIFA 23 a mantenere il dominio nella top 10 ma il mese di gennaio 2023 è andato peggio di gennaio 2022 con un -19% e un totale di 12,1 milioni di copie vendute per il software. Il motivo? L'anno scorso è uscito Leggende Pokémon: Arceus e ha fatto un discreto botto.

FIFA 23 (EA) Grand Theft Auto V (Rockstar) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Call of Duty: Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) God of War Ragnarok (Sony) Dead Space (EA) Nintendo Switch Sports (Nintendo) Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) NBA 2K23 (2K Games) Elden Ring (Bandai Namco)

Fra le new entry c'è Dead Space, che debutta in sesta posizione ma pare abbia fatto segnare numeri inferiori rispetto all'ultimo progetto di Glen Schofield, The Callisto Protocol, nelle prime due settimane di vendita, anche considerando la somma di retail e digitale contro il solo formato fisico del titolo di Striking Distance Studio.