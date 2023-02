Dead Space, la recensione della versione PC per il remake del survival horror

Quest'ultima può contare sulla versione migliore del titolo sviluppato da EA Motive, grazie alla presenza di preset più avanzati che non devono sottostare ad alcuna limitazione del frame rate, a patto però di possedere una configurazione che sia in grado di sopportare un carico simile: ve ne parliamo nella nostra recensione della versione PC di Dead Space .

È affascinante come il remake di Dead Space riesca a unire in maniera efficace vecchio e nuovo, nello specifico gli elementi classici del capolavoro survival horror di Visceral Games e una cosmesi completamente rivisitata, che fa ampio uso di tecnologie di nuova generazione per spingere al massimo PS5 e Xbox Series X|S, nonché ovviamente la piattaforma Windows.

Se nell'originale del 2008 il personaggio principale non proferiva parola e restava a volto coperto fino alla sequenza conclusiva, in un tentativo da parte degli sviluppatori di aumentare il grado di immedesimazione del giocatore, nel remake si è scelto di donargli fin da subito una faccia e una voce , quella dell'attore Gunner Wright, che aveva interpretato Clarke nella prima trilogia: una decisione che abbiamo trovato comprensibile ma controversa, e che inevitabilmente toglie un po' di fascino all'esperienza.

L'unico modo per eliminare questi mostri è strappargli letteralmente gli arti , e dopo aver assistito al massacro di alcuni dei suoi compagni Isaac trova lo strumento perfetto allo scopo: la Lama al Plasma. L'iconica arma dell'originale Dead Space è per lunghi tratti protagonista assoluta dell'azione, mentre ci spingiamo a esplorare i diversi settori della USG Ishimura nel tentativo di recuperare Nicole e trovare insieme una via di fuga.

Come abbiamo avuto modo di spiegare nel confronto fra Dead Space e The Callisto Protocol , la storia di Isaac Clarke e della sua spedizione a bordo della USG Ishimura riesce ancora oggi a esercitare un grande fascino, a maggior ragione grazie ad alcuni elementi narrativi che gli sviluppatori hanno cercato di valorizzare all'interno del remake, pur senza portare davvero il racconto su di un piano cinematografico.

Gameplay e struttura: rifatti e migliorati

Dead Space, luci e ombre contribuiscono in maniera sostanziale alle atmosfere nella fase esplorativa

La nuova versione di Dead Space non si limita a rivoluzionare gli aspetti tecnici del capolavoro di Visceral Games, bensì introduce diverse novità anche sul piano del gameplay e della struttura, riuscendo a offrire un impianto ancora più solido ma soprattutto al passo coi tempi, nell'ambito di soluzioni che ricordano molto il lavoro di Capcom che abbiamo raccontato nella recensione del remake di Resident Evil 2.

Gli sviluppatori hanno deciso di restare aderenti ai canoni classici dei survival horror e a un'impostazione già di per sé credibile, quella di un protagonista che non può muoversi in maniera più di tanto rapida o agile per via della corazza che indossa, disegnata anche per effettuare riparazioni sugli elementi esterni delle navi e dunque capace di muoversi nello spazio aperto, stavolta grazie all'uso di una coppia di propulsori.

Dead Space, la Lama al Plasma utilizzata contro gli arti di un Necromorfo

Il sistema di combattimento impone dunque di mantenere le distanze dai Necromorfi, cercando di usare le armi che man mano diventano disponibili al fine di smembrarli: una soluzione che enfatizza la mostruosità e la pericolosità di queste creature, e che viene abbinata all'uso della Stasi e del Modulo Cinetico per completare un repertorio che apre la strada a meccaniche action shooter in grado di dare grandi soddisfazioni.

Un impianto reso ancora più solido non solo dall'ottima caratterizzazione di ogni singolo strumento, ma anche da una gestione delle risorse e delle munizioni che impone di concedere tempo e attenzione alla fase esplorativa, che nel remake trae vantaggio dall'espediente delle autorizzazioni di sicurezza per promuovere un backtracking che resta facoltativo ma che può aggiungere effettivamente qualcosa all'esperienza.

Dead Space, la navigazione a bordo della USG Ishimura è spesso guidata da comodi indicatori di missione

Dietro i suoni, le sortite improvvise e il posizionamento dei Necromorfi all'interno dello scenario c'è infatti l'Intensity Director, un sistema messo a punto da EA Motive per gestire fondamentalmente la capacità del gioco di coglierci di sorpresa. Grazie ad esso tornare all'interno luoghi già visitati, magari per recuperare il contenuto di alcune casse o per accedere a stanze in precedenza inaccessibili, può portare a eventi imprevisti, come ad esempio furiosi scontri con creature appena "attivate".

A tal proposito, il bestiario di Dead Space si conferma fenomenale, sia per quanto concerne il design dei mostri, che incutono effettivamente timore, sia per la loro varietà. Agli istinti primordiali di molte di queste creature, che caricano a testa bassa incuranti delle armi di cui disponiamo, si abbinano peraltro i comportamenti imprevedibili dei Lurker, che tendono a nascondersi alla vista per poi colpirci con i loro dardi.