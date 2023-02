È partita La Sfida, un gioco con il Trio Medusa per diffondere la cultura assicurativa e il valore della protezione

E' online La Sfida, un contest con testimonial il Trio Medusa per diffondere la cultura assicurativa e il valore della protezione. Ormai è assodato che la gamification sia un metodo molto efficiente per insegnare nuove nozioni e comportamenti virtuosi velocemente. Per questo motivo molte aziende stanno usando i videogiochi o le esperienze interattive per informare e rendere più consapevole la propria clientela in modo fresco e divertente.

Proprio come l'iniziativa delle Compagnie Assicurative del Gruppo Intesa Sanpaolo Vita, che hanno scelto i tre comici del Trio Medusa come protagonisti di un webgame interattivo che nel corso di 10 settimane spiega, con il classico stile ironico e tagliente che li caratterizza, la cultura assicurativa e il valore della protezione. Questo nuovo gioco si chiama La Sfida.

Per accedere agli episodi e provare a vincere i tanti premi in palio, basta andare sul sito lasfida.inactionesg.it, leggere il regolamento e seguire le istruzioni che a turno Giorgio Daviddi, Gabriele Corsi e Furio Corsetti condividono con noi. Il celebre trio televisivo, infatti, ogni settimana racconta una storia diversa, portando nel game online scenari tratti dalla vita quotidiana, in cui sta all'utente scegliere da che parte andare.

Per decidere basta fare un classico swipe a destra o a sinistra sul telefono, mentre da PC si può cliccare col mouse le frecce che compaiono a ogni bivio: tutto molto semplice e intuitivo. In questo modo ci troviamo a riflettere su situazioni a tratti assurde, altre marcatamente dissacranti, ma tutte pensate per veicolare, attraverso la comicità tipica del Trio, come gli strumenti assicurativi e previdenziali possano essere preziosi alleati delle nuove generazioni. Di tanto in tanto c'è anche qualche quiz, per variare il ritmo del gameplay, come amiamo dire su Multiplayer.it.

Ogni scelta è l'occasione per imparare in maniera veloce, diretta e divertente l'importanza di alcuni comportamenti virtuosi in ambito assicurativo. Anche l'assegnazione del punteggio all'interno del gioco è variabile, a seconda delle decisioni che il giocatore prende. I punti sono accumulati in tre aree - Wisdom, Safety, Sustainability - che sono gli ambiti di gioco lungo i quali si sviluppano gli episodi. Alla fine della partita la somma di questi punteggi decreta un punteggio complessivo, con il quale scalare le classifiche settimanali e vincere i tanti premi in palio, nonché concorrere alla classifica generale e al montepremi finale.

Ogni settimana i primi 20 classificati hanno la possibilità di vincere premi fino a un valore di 100€. I 15 giocatori con i punteggi migliori alla fine delle 10 settimane potranno vincere premi fino a un valore di 300€.

Anche chi non riuscirà a far parte dei primi posti in classifica avrà una chance di vincere qualcosa: alla fine del concorso saranno messi in palio 50 voucher da spendere sul portale di moda sostenibile Humana Vintage, un portale che promuove uno stile di vita più sostenibile e consapevole.

Vi ricordiamo che tutte le informazioni possono essere trovate sul sito lasfida.inactionesg.it.