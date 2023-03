Netflix, serie TV e film più visti in Italia: Top 10 al 19 marzo 2023, le novità rimangono in coda

Come sempre, Netflix ha svelato le nuove classifiche per le serie TV e i film più visti in Italia, precisamente tra il 13 e il 19 marzo 2023. Come oramai vi sarete abituati a vedere, in cima vi è sempre lo stesso nome e le poche novità rimangono in coda. Partiamo con la Top 10 delle serie TV più viste in Italia al 19 marzo 2023:

Mare Fuori - Stagione 2 Mare Fuori - Stagione 1 You - Stagione 4 The Glory - Stagione 1 Tenebre e Ossa - Stagione 2 Viola come il mare - Stagione 1 Outer Banks - Stagione 3 Sex/Life - Stagione 2 Entrevias - Stagione 2 Hasta El Cielo La serie - Stagione 1

26 e 25, questo il numero di settimane passate in Top 10 da Mare Fuori, rispettivamente con la stagione 2 e la stagione 1 (anche se non consecutivamente). Da tempo però la serie TV italiana domina la prime due posizioni e niente la smuove. You resiste da cinque settimane, seguito da Outer Banks che è in Top 10 da tre settimane. Le uniche novità sono Tenebre e Ossa e Hasta El Cielo La serie, che però partono con il freno a mano, in quinta e decina posizione rispettivamente. Arriverà una serie in grado di spodestare Mare Fuori?

Vediamo ora la Top 10 dei film più visti in Italia al 19 marzo 2023:

Luther: Verso l'Inferno Era Ora Un'isola per cambiare Don't Let Go Robin Hood Principe dei Ladri Noise Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale Money Shot: La Storia di Pornhub L'elefante del Mago Chloe Tra Seduzione e Inganno

Per quanto riguarda il lato lungometraggi, in prima posizione resiste Luther Verso L'inferno: insieme a Un'isola per cambiare, è in Top 10 per la seconda settimana. Il vero successo di Netflix è però Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale, in classifica per la quinta settimane. Il resto invece è composto da novità, come spesso accade per i film. Notiamo anche la presenza di un film animato, L'elefante del Mago.

Vi lasciamo infine ai dati della settimana precedente.