The Last of Us: Bella Ramsey sa cantare e suonare la chitarra, i fan pensano subito a quella scena

Bella Ramsey sa cantare e suonare la chitarra. I fan hanno da non molto (ri)scoperto un canale YouTube gestito brevemente dall'attrice un paio di anni fa, sul quale ha caricato 119 video. Molti di questi, perlopiù legati al suo avvicinamento alla fede cristiana, non hanno ottenuto grande attenzione, ma una cover della canzone Oceans ha ottenuto oltre un milione e seicentomila visualizzazioni. Il tutto ha attirato l'attenzione dei fan di The Last of Us, che sono ancora più convinti del fatto che Ramsey sia perfetta per il ruolo di Ellie nella seconda stagione.

Il video in questione è poco sotto e risale a due anni fa. Ramsey suona la chitarra e canta. Al di là della canzone specifica, dimostra che l'attrice ha già la capacità necessarie per quella scena di Ellie nella Stagione 2 di The Last of Us.

I commenti sono il video di Ramsey sono vari. Alcuni commentano il suo aver trovato la fede in modo scherzoso, affermando che è una cosa positiva "specialmente quando un fungo ha infettato le persone attorno a lei". Altri semplicemente affermano che il team di HBO "deve lasciarla suonare e cantare nello show".

Un commento molto votato afferma: "Hanno scelto la giusta ragazza per Ellie. È già in grado di suonare la chitarra e cantare. Sto aspettando la stagione 2 ed Ellie che canta 'Take On Me'". Ricordiamo infatti che in The Last of Us Parte 2 la chitarra e la musica sono uno strumento importante per la trama e in più occasioni Ellie usa la musica per parlare con altri personaggi o anche solo con il giocatore. Potete vedere e ascoltare 'Take On Me' di Ellie nel video qui sotto, ma attenzione a potenziali spoiler se non avete giocato il videogame.

La domanda quindi è: la stagione 2 di The Last of Us metterà da parte Bella Ramsey? Druckmann ha già risposto.