Horizon Forbidden West: Burning Shores, le nuvole next gen sono possibili solo su PS5

Il PlayStation blog ha appena pubblicato un lungo approfondimento su Horizon Forbidden West: Burning Shores, la nuova espansione del gioco PS5 e PS4, incentrato totalmente sulla creazione delle nuvole nel mondo di gioco, che rappresentano a quanto pare una delle massime espressioni della tecnologia grafica next gen applicata al titolo in questione.

L'idea deriva dal cinema e dall'animazione e riguarda principalmente il rendering volumetrico, che progressivamente ha iniziato a diventare sempre più alla portata degli hardware da gioco e, con la nuova generazione rappresentata da PS5, è infine pienamente sfruttabile nei videogiochi.

Guerrilla Games, in particolare, ha studiato a fondo la questione anche attraverso le elaborazioni del principal tech programmare Nathan Vos, arrivando a creare un particolare sistema di nuvole volumetriche utilizzato anche in Horizon Zero Dawn. Il team ha tenuto in grande considerazione le nuvole, considerate importanti come la vegetazione per costruire il mondo di gioco.

Tra le fonti d'ispirazione ci sono i dipinti di pittori ottocenteschi come Albert Bierstadt, per trovare la giusta interazione tra cielo, nuvole e giochi di luce ed ombra che influenzano anche il terreno sottostante. La programmazione di nuvole attraverso il rendering di voxel 3D era inizialmente troppo complessa su PS4, cosa che spinto ad adottare strati fissi di nubi sovrapposti, i quali però dovevano essere modificati in Horizon Forbidden West con l'introduzione delle cavalcature volanti.

Sono state allora introdotte le tempeste elettriche e un complesso sistema di modifica della situazione atmosferica che influisca anche sul gameplay, nelle parti in volo.

Horizon Forbidden West: Burning Shores, un esempio delle nuvole nel gioco

Con Burning Shores è stato fatto un ulteriore passo avanti: il passaggio a PS5 come piattaforma esclusiva ha consentito di basarsi su un hardware più avanzato e poter adottare soluzioni nuove e impossibili in precedenza.

Guerrilla ha lavorato alla creazione di un sistema di gestione e di compressione dei dati in voxel, oltre a un sistema che gestisce luci e ombre applicate agli strati di nuvole, per effetti decisamente impressionanti. Questo ha consentito di costruire vere e proprie ambientazioni di nuvole che avranno più ampio spazio nella nuova espansione, per le fasi di volo. Qualche giorno fa abbiamo visto il trailer del preorder e come accede all'espansione di Horizon Forbidden West.