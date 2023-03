Horizon Forbidden West: Burning Shores, trailer del preorder e come accedere all'espansione

Si sono aperti i preorder su PlayStation Store per Horizon Forbidden West: Burning Shores, come conferma il trailer pubblicato da Sony, che fra le altre cose ha fornito le indicazioni su come accedere all'espansione.

Riuscirci è semplice: basta portare avanti la campagna single player di Horizon Forbidden West su PS5 fino al completamento della missione principale Singolarità: a quel punto Aloy riceverà una chiamata sul Focus che consentirà di avviare il DLC.

In uscita il 19 aprile, Horizon Forbidden West: Burning Shores ci vedrà viaggiare al di là dell'Ovest Proibito, incontrare nuove Macchine e vivere una storia inedita e appassionante nei panni della protagonista del gioco.

Effettuando il preorder dell'espansione si avrà diritto a ricevere due ricompense extra, l'abito tintura Ondanera e l'arco di precisione Ondanera, che potremo sfoggiare all'interno del nuovo scenario in cui si svolgeranno le vicende di Burning Shores.

"A sud delle terre dei Tenakth, un millennio di eruzioni vulcaniche e di violenta attività sismica ha scavato le rovine di Los Angeles, rendendole un pericoloso arcipelago", si legge nella sinossi. "Vivi il prossimo capitolo di Horizon Forbidden West, in cui Aloy affronta una nuova e sinistra minaccia al pianeta che si cela tra queste pericolose e indomite terre selvagge."