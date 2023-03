God of War: la serie festeggia oggi 18 anni di vita

Sony Santa Monica ha festeggiato i 18 anni di vita di God of War, ricordando che il primo capitolo uscì il 22 marzo 2005 su PlayStation 2. All'epoca alla direzione della serie c'era David Jaffe e i capitoli usciti su PS2 e PS3 sono decisamente diversi dagli ultimi due per PS4 e PS5, ma l'amore di fan non è mai venuto meno. Anzi, è addirittura cresciuto nel corso del tempo, rendendo God of War (2018) una delle esclusive più vendute della generazione, capace di andare oltre i 20 milioni di copie.

Il protagonista indiscusso della serie è Kratos, guerriero spartano che diventerà il dio della guerra e arriverà a vendicarsi degli dei che lo hanno tradito, per poi ritirarsi nelle terre del nord dove vivrà delle altre avventure insieme a suo figlio Atreus. Attualmente la serie conta cinque capitoli principali: God of War, God of War II, God of War III, God of War e God of War Ragnarök, e quattro prequel: God of War: Ascension, God of War: Betrayal, God of War: Chains of Olympus e God of War: Ghost of Sparta.

Come potete leggere, Sony Santa Monica ne ha approfittato per ringraziare tutti i giocatori che hanno seguito God of War fino a oggi, con l'ultimo capitolo, God of War: Ragnarok, che si è rivelato essere l'ennesimo successo (potete leggere qui la nostra recensione).

A novembre 2020 la serie God of War aveva venduto complessivamente più di 51 milioni di copie, cifra ormai ampiamente superata dopo il lancio di God of War su PC e quello di Ragnarok su PS4 e PS5.

Difficile dire come sarà il futuro di God of War. L'unica certezza è che la serie è viva, ma anche che ci vorranno anni prima di vedere un nuovo capitolo maggiore.