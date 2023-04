Shazam! Furia degli Dei, il cosplay di Mary Marvel da Alyson Tabbitha è una meraviglia

Shazam! Furia degli Dei non ha riscosso il successo sperato, ma ciò non ha impedito ad Alyson Tabbitha di prendere ispirazione dal film DC per realizzare un meraviglioso cosplay dedicato a Mary Marvel, una delle "sorelle" del protagonista.

Non sappiamo se Zachary Levi farà parte del nuovo DCEU, a maggior ragione dopo il flop di questo secondo capitolo della saga, ma di certo l'immaginario di Shazam resta molto affascinante, con i suoi colori accesi e i toni scanzonati.

Alyson rende omaggio all'estetica di Shazam! con un'interpretazione allegra e solare, realizzata in questo caso con un costume prodotto per lei da SIMCOSPLAY, il che ha sostanzialmente semplificato il lavoro: solitamente la modella americana fa tutto da sola, dagli abiti al makeup.

Per vedere di cos'è capace, ecco alcuni dei suoi ultimi progetti: Mando da The Mandalorian, Vi da Arcane, Batgirl da Gotham Knights e Galadriel da Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.