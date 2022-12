Shazam!, Zachary Levi farà parte del nuovo DCEU? L'attore ne ha parlato su Instagram

Zachary Levi e il suo Shazam faranno parte del nuovo DCEU creato da James Gunn? L'attore ha discusso della questione su Instagram, spiegando il suo punto di vista e accettando di buon grado l'eventualità di un commiato, sebbene non ci sia ancora nulla di ufficiale.

C'è un grande fermento nella comunità degli appassionati dopo la notizia che Henry Cavill non tornerà nei panni di Superman, così come Gal Gadot, Ben Affleck e praticamente l'intero Snyderverse verranno accantonati, pare con la sola eccezione di alcuni membri della Suicide Squad di James Gunn.

Nel suo video in diretta, Levi ha detto che personalmente non avrebbe potuto scegliere gente migliore di James Gunn e Peter Safran per dirigere i DC Studios, e che dal suo punto di vista continuerà a interpretare Shazam finché ne avrà la possibilità, anche perché al momento non ci sono ancora state discussioni sul futuro del suo personaggio.

L'attore ha ricordato che a marzo uscirà nelle sale il nuovo capitolo della serie, Shazam! Furia degli Dei, mostrato con un trailer al Comic-Con 2022, e spera che faccia bene così da convincere che quei personaggi e quell'approccio funzionano.

Comunque vadano le cose, tuttavia, Zachary Levi confida nel fatto che Gunn e Safran prenderanno le migliori decisioni possibili per l'universo DC, visto che purtroppo la visione di Zack Snyder non è riuscita a raggiungere l'obiettivo di aprire questo mondo a una platea più ampia, come invece ha saputo fare Marvel nel corso degli anni.

L'attore è convinto della bontà del progetto di cui fa parte, ma se i nuovi vertici DC dovessero dirgli che è finita, accetterà di buon grado quella decisione e sarà grato di aver potuto interpretare Shazam finora.