NieR Automata Ver1.1a: un trailer per 2B nel nuovo anime basato sul gioco

NieR Automata Ver1.1a è il nuovo anime in produzione presso A-1 Pictures, incentrato sul videogioco di Square Enix e PlatinumGames, di cui vediamo oggi un nuovo trailer incentrato sulla protagonista storica, ovvero 2B, in inglese.

Le caratteristiche del personaggio sono state riprese perfettamente in questa versione anime, come dimostra anche questo nuovo trailer in lingua inglese che mostra alcuni brevi frammenti di animazione.

Scritto e diretto da Ryouji Masuyama, l'anime dovrebbe andare in onda a partire da gennaio 2023, dunque sarebbe piuttosto vicino alla sua uscita, almeno per quanto riguarda la distribuzione nipponica.

Anche Yoko Taro, il vulcanico autore del videogioco, è coinvolto direttamente nella produzione dell'anime, cosa che dovrebbe dimostrare una certa fedeltà al soggetto originale, mentre lo studio MONACA è incaricato della colonna sonora. Per quanto riguarda la distribuzione occidentale, la responsabilità è affidata ad Aniplex USA, che ha pubblicato anche il trailer in questione, con la serie che sarà visibile su Crunchyroll.

La voce originale di 2B è di Lui Ishikawa, in attesa dei dettagli sul doppiaggio in altre lingue. La storia dovrebbe seguire quella del gioco, a grandi linee: 2B è un androide da combattimento facente parte dei soldati YoRHa, inviato a combattere all'interno della missione 243rd Descent Operation.

Cercando di mantenere la sua calma e freddezza, seguendo le regole di YoRHa, 2B si ritrova immersa in una grande battaglia per la salvezza dell'umanità, ma con diversi risvolti e colpi di scena che complicano alquanto la storia. In precedenza, avevamo visto un trailer su Lily e anche un teaser dal sapore decisamente Yaoi.