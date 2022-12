Naruto: il cosplay di Tsunade di hinatsusah si mostra con e senza veste da Hokage

Naruto è una lunga saga densa di personaggio e uno dei più apprezzati, per i suoi pregi e i suoi difetti, è Tsunade. Anche il mondo del cosplay non dimentica la ninja, come ci dimostra ora il cosplay di Tsunade realizzato da hinatsusah, che ci mostra il personaggio con e senza veste da Hokage.

Come potete vedere poco sotto, in un doppio scatto vediamo Tsunade senza e con la veste verde (con tanto di cappello) da Hokage. Ricordiamo che la ninja diventa Hokage durante l'arco narrativo di Naruto, dopo la morte del precedente.

Se siete fan di Naruto, allora dovreste vedere il cosplay di Hinata di vannanyanna in costume da bagno ci fa provare nostalgia per l'estate. Ecco poi anche il cosplay di Tsunade di bubaspinola è perfettamente realizzato. Come non citare infine il cosplay di Sakura in costume da bagno di paz_morow si gode la fine dell'estate.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Tsunade realizzato da hinatsusah? Il personaggio di Naruto è stato ricreato nel migliore dei modi, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?